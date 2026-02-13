Feestelijke opening nieuw schoolgebouw CBS Albert Schweitzer

Op vrijdag 6 februari 2026 opende CBS Albert Schweitzer in Stad aan 't Haringvliet officieel het nieuwe schoolgebouw. De opening werd bijgewoond door kinderen, ouders, buurtbewoners en andere genodigden. Het moderne gebouw is ontworpen om een leeromgeving te bieden waarin samenwerking, persoonlijke groei en zorg voor elkaar centraal staan. Het is ook een plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten.

De opening begon met een optreden van de kinderen, die het schoollied zongen en daarmee de waarde Samen leren, samen leven uitdragen. In zijn toespraak benadrukte de directeur dat het gebouw niet alleen een school is, maar ook een plek waar de gemeenschap samenkomt en waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Het nieuwe gebouw heeft verschillende werkplekken en ruimtes die samenwerking en interactie bevorderen. Er zijn open ruimtes, boomhutten voor ontspanning en een kleuteromgeving met een entresol (tussenverdieping). De centrale hal zorgt ervoor dat leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. De school is geïnspireerd door Albert Schweitzer en De Vreedzame School, met aandacht voor zorg voor elkaar en de wereld.

De bouw van het nieuwe schoolgebouw was het resultaat van een langdurige samenwerking tussen het schoolbestuur, architecten, aannemers, ouders en kinderen. Het gebouw werd geopend door Kees Timmers senior, die veertig jaar geleden de opening van het vorige gebouw meemaakte, en zijn zoon Kees Timmers junior. Dit benadrukte de lange geschiedenis van de school in het dorp.

De feestelijke dag eindigde met een voorstelling van de kinderen in de gymzaal, onder begeleiding van Drum4Fun.

Door Internetredactie Omroep Archipel