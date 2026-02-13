 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Feestelijke opening nieuw schoolgebouw CBS Albert Schweitzer

Foto

Op vrijdag 6 februari 2026 opende CBS Albert Schweitzer in Stad aan 't Haringvliet officieel het nieuwe schoolgebouw. De opening werd bijgewoond door kinderen, ouders, buurtbewoners en andere genodigden. Het moderne gebouw is ontworpen om een leeromgeving te bieden waarin samenwerking, persoonlijke groei en zorg voor elkaar centraal staan. Het is ook een plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten.

De opening begon met een optreden van de kinderen, die het schoollied zongen en daarmee de waarde Samen leren, samen leven uitdragen. In zijn toespraak benadrukte de directeur dat het gebouw niet alleen een school is, maar ook een plek waar de gemeenschap samenkomt en waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Het nieuwe gebouw heeft verschillende werkplekken en ruimtes die samenwerking en interactie bevorderen. Er zijn open ruimtes, boomhutten voor ontspanning en een kleuteromgeving met een entresol (tussenverdieping). De centrale hal zorgt ervoor dat leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. De school is geïnspireerd door Albert Schweitzer en De Vreedzame School, met aandacht voor zorg voor elkaar en de wereld.

De bouw van het nieuwe schoolgebouw was het resultaat van een langdurige samenwerking tussen het schoolbestuur, architecten, aannemers, ouders en kinderen. Het gebouw werd geopend door Kees Timmers senior, die veertig jaar geleden de opening van het vorige gebouw meemaakte, en zijn zoon Kees Timmers junior. Dit benadrukte de lange geschiedenis van de school in het dorp.

De feestelijke dag eindigde met een voorstelling van de kinderen in de gymzaal, onder begeleiding van Drum4Fun.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Vrijdag 13 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Man aangehouden na mishandeling in woning
Foto
Hanen gedumpt op Goeree-Overflakkee: stichting spreekt van mishandeling
Foto
Politiek op donderdag: partijen bereiden zich voor op verkiezingen
Foto
Werkzaamheden aan Spuiplein duren tot 2028
Foto
Odido waarschuwt na cyberaanval: ook inwoners Goeree-Overflakkee mogelijk getroffen
Foto
Omroep Archipel App uitgebreid met weer- en waterinformatie
Foto
Groot onderhoud aan Battenoordsedijk in Nieuwe-Tonge
Foto
Gemeente onderzoekt inzet noodsteunpunten bij rampen en storingen
Foto
Vmbo-leerlingen exposeren eigen foto's op Beroepscampus
Foto
Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond