 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Omroep Archipel App uitgebreid met weer- en waterinformatie

Foto

De Omroep Archipel App is uitgebreid met nieuwe functies voor weer- en waterinformatie. Gebruikers kunnen voortaan in de app het actuele weer, de waterstand en de getijden bekijken. Daarmee biedt de app nog meer handige en actuele informatie voor inwoners en bezoekers van Goeree-Overflakkee.

In de vernieuwde app is nu onder meer te zien:

  • de actuele temperatuur en weersomstandigheden
  • windsterkte en windrichting
  • de waterstand bij Stellendam
  • getijden voor de komende uren
  • een weersverwachting tot 14 dagen vooruit
  • informatie over golven en stroming op zee

Gebruikers zien na het openen van de app rechtsbovenin de huidige temperatuur en de waterstand. Via de weer-widget zijn met één klik meer details te bekijken. De gegevens worden elke tien minuten automatisch bijgewerkt.

De nieuwe weer- en waterfunctie is gratis beschikbaar voor alle gebruikers van de Omroep Archipel-app. De app is te downloaden via de App Store en de Google Play Store.

Donderdag 12 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

