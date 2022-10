Auto in de kerkgracht van Dirksland

In Dirksland stonden donderdag 13 oktober 2022 ze raar te kijken toen ze een rode Fiat de kerkgracht in zagen rollen. Even de handrem vergeten. Gelukkig was de bestuurster uit het voertuig en zijn er geen gewonden gevallen. De auto lag eerst half onder water maar het duurde niet lang voordat de auto bijna kopje onderging.

Een takelbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Het voertuig is total loss.