Auto in de sloot aan de Heerendijk in Oude-Tonge

Zaterdagavond 12 juni 2021 zijn omstreeks 21:50 uur diverse hulpdiensten opgeroepen voor een auto te water aan de Heerendijk in Oude-Tonge. De auto lijkt achteruit de dijk af te zijn gereden. Het voertuig is half in het water tot stilstand gekomen.

Aangezien de bestuurder niet goed duidelijk kon maken of er naast de bijrijder nog meerdere personen in het voertuig aanwezig waren heeft de brandweer de sloot voor de zekerheid doorzocht. Er werden geen andere personen aangetroffen. Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.