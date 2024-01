Auto in de sloot in Sommelsdijk

Een automobilist is donderdagochtend 4 januari 2024 bij Sommelsdijk met de auto in een bocht rechtdoor gereden en in de sloot beland. Ambulance en brandweer waren snel ter plaatse, maar de bestuurder kon zelfstandig uit de auto klimmen.

Na onderzoek door de ambulancemedewerkers bleek dat de bestuurder met de schrik was vrijgekomen en dat een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig was. De auto is uit de sloot getrokken.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws