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Auto met caravan gekanteld op N57 bij Ouddorp

Foto behorende bij Auto met caravan gekanteld op N57 bij Ouddorp
Foto behorende bij Auto met caravan gekanteld op N57 bij Ouddorp
Foto behorende bij Auto met caravan gekanteld op N57 bij Ouddorp
Foto behorende bij Auto met caravan gekanteld op N57 bij Ouddorp

Vrijdag 31 juli 2026

Vrijdagmiddag 31 juli 2026 is een auto met caravan gekanteld op de N57 bij Ouddorp. Het ongeval gebeurde rond 12:40 uur.

In de auto zaten 2 inzittenden en 2 katten. Zij zijn ter plaatse nagekeken en opgevangen door ambulancepersoneel. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de ambulance, politie en brandweer, kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer controleerde de auto op eventuele lekkende vloeistoffen.

De politie leidde het verkeer langs het ongeval. Tijdens de bergingswerkzaamheden werd de N57 tijdelijk volledig afgesloten. Een bergingsbedrijf zette de auto en caravan eerst weer overeind, waarna beide voertuigen naar de berm werden verplaatst en later zijn afgevoerd.

Door de afsluiting ontstond flinke verkeershinder op de N57 en in het dorp Ouddorp.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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