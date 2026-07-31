Brand in duingebied Ouddorp onder controle





In het duingebied langs het Oosterduinpad in Ouddorp is vrijdagochtend 31 juli 2026 brand uitgebroken. De brandweer zette veel personeel en materieel in om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. Inmiddels is het sein brandmeester gegeven. Dat betekent dat de brand onder controle is. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werden op drie verschillende locaties in het duingebied brandhaarden ontdekt. Door de ligging van de brand was het gebied moeilijk bereikbaar. Daarom maakte de brandweer gebruik van speciale duinvoertuigen die over zand en onverhard terrein kunnen rijden.

Ook het droneteam van de brandweer werd ingezet. Met warmtebeeldcamera’s werd de brand vanuit de lucht in de gaten gehouden, zodat de hulpdiensten de verspreiding van het vuur goed konden volgen. Omdat de brandweervoertuigen de brandhaarden niet konden bereiken, werd het vuur bestreden met behulp van waterzakken.

Vanwege de inzet van de hulpdiensten was het Middelduinpad afgesloten. Bezoekers werden verzocht het gebied te mijden en de aanwijzingen van de hulpdiensten op te volgen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

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Door Internetredactie Omroep Archipel