Politiek op donderdag: hondenpoep, vrachtwagenheffing en waterschapsverkiezingen





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 31 van 2026.

ChristenUnie krijgt reactie op hondenpoepvragen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de aangekondigde communicatie over hondenpoepoverlast in 2025 niet uitgevoerd. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de ChristenUnie. In het Handhavings Uitvoeringsprogramma (HUP) was afgesproken dat er in februari en oktober aandacht aan het onderwerp zou worden besteed. Die communicatie kwam er niet, al werden controles wel meegenomen in de reguliere handhaving. Het college wil de overlast nu alsnog aanpakken met een langdurige bewustwordingscampagne, onder meer via online communicatie, de gemeentelijke website en een campagnefilm. Ook wordt gekeken of op sommige plekken extra voorzieningen nodig zijn.

SGP krijgt antwoorden over vrachtwagenheffing

De SGP heeft antwoorden gekregen op onlangs gestelde vragen over de vrachtwagenheffing. Vanaf 1 juli 2026 moeten vrachtwagens in Nederland een bedrag per kilometer betalen voor de afstand die zij afleggen op bepaalde wegen. Dit geldt niet voor de wegen op Goeree-Overflakkee, zoals de N215 en N57 richting de Maasvlakte. De fractie wilde weten wat het effect hiervan is omdat "het gevoel bestaat dat er op dit moment meer vrachtwagens de route van en naar Rotterdam over ons eiland nemen." In de beantwoording schrijft de gemeente dat hierover geen signalen bekend zijn. Wel wordt het aantal vrachtwagens op N-wegen gemonitord. Deze gegevens worden elke maand gedeeld: in augustus volgen de cijfers van juli. "Wanneer blijkt dat er een significante toename is, dan kan het gesprek met Rijkswaterstaat worden gevoerd over de invoering van vrachtautoheffing op de N-wegen op ons eiland", aldus de gemeente.

Water Natuurlijk trekt op met landelijke partijen

Bij de waterschapsverkiezingen van maart 2027 komt er een gezamenlijke lijst van PRO, Water Natuurlijk, D66 en Volt. De van oorsprong apolitieke beweging Water Natuurlijk werkte al langer samen met deze partijen. Door de fusie van GroenLinks en PvdA en de vorming van Progressief Nederland is die samenwerking herzien. De partijen werken nu een programma voor de Zuid-Hollandse eilanden uit rond waterkwaliteit, neerslag, droogte en klimaatverandering.

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Door Internetredactie Omroep Archipel