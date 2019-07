Auto naast de weg, een persoon gereanimeerd

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli 2019 is een auto met daarin twee personen van de weg geraakt en op z’n kop in een sloot beland. Het ongeval gebeurde op de N57 bij Stellendam.

De 58-jarige bestuurster uit Ouddorp kon zelfstandig uit het voertuig komen. De bijrijder, een 61-jarige man uit Ouddorp, is met behulp van de brandweer bevrijd. Hij werd direct gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hier ligt hij in kritieke toestand. Volgens de brandweer gaat het om een eenzijdig ongeval.