Auto ondersteboven in sloot bij kruising in woonwijk

Op zaterdagmiddag 20 april 2024, rond 17:00 uur, zijn op de kruising van de Honingeter met de Notenlaan in Dirksland twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen als gevolg van een voorrangsfout.

Dit heeft ertoe geleid dat één van de voertuigen ondersteboven in de sloot is beland. De twee inzittenden van deze auto konden op eigen kracht uit het voertuig komen en zijn niet gewond geraakt. Ook de bestuurder van het andere voertuig is ongedeerd gebleven.



Door Internetredactie Omroep Archipel