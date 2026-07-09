Auto op de kop na botsing tegen boom, bestuurder zwaargewond





Donderdag 9 juli 2026 is aan het einde van de ochtend een automobilist zwaargewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oudelandsedijk tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. De bestuurder raakte met zijn auto een boom, waarna het voertuig onderaan de dijk op de kop op het fietspad tot stilstand kwam.

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder raakte bekneld in zijn voertuig, waarna de brandweer hem uit de auto heeft bevrijd. Vervolgens is het slachtoffer overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Volgens de politie gaat het om een oudere man. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Ook de traumahelikopter werd ingezet en landde op de carpoolplaats aan de Schaapsweg bij Den Bommel. De trauma-arts stapte daar over in de ambulance om het slachtoffer tijdens het transport verder medisch te behandelen.

Hoe het eenzijdige ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

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Door Internetredactie Omroep Archipel