Inwoners Goeree-Overflakkee beoordelen hun leven gemiddeld met een 8





Inwoners van Goeree-Overflakkee geven hun leven gemiddeld een 8. Dat blijkt uit een burgerpeiling die de gemeente samen met woningcorporatie Oost West Wonen eind 2025 heeft laten uitvoeren. Aan het onderzoek deden 2.456 inwoners mee. De uitkomsten geven de gemeente en de woningcorporatie inzicht in hoe inwoners denken over wonen, leefbaarheid, dienstverlening en zorg en welzijn.

De deelnemers beoordelen hun eigen gezondheid gemiddeld met een 7,6. De waardering voor de inspanningen van de gemeente op verschillende beleidsterreinen ligt tussen een 5,9 en 6,7. Volgens de onderzoekers zijn deze cijfers vergelijkbaar met of iets hoger dan die van gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Ook verschillen de resultaten nauwelijks van de vorige burgerpeiling uit 2023.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste inwoners tevreden zijn over hun woonomgeving. Vrijwel iedereen voelt zich thuis in de eigen buurt. Inwoners waarderen vooral het groen en de openbare ruimte. Ook zijn zij vaker tevreden over voorzieningen voor gezondheid en welzijn dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. De tevredenheid over het openbaar vervoer en speelplekken is sinds 2023 toegenomen.

Het woongenot krijgt opnieuw een ruime voldoende, al ligt de waardering iets lager dan twee jaar geleden. Ongeveer acht op de tien inwoners voelen zich meestal veilig in hun buurt. Tegelijkertijd geven meer inwoners aan overlast te ervaren dan in 2023.

De burgerpeiling laat ook zien dat niet iedereen het even goed heeft. Eén op de tien deelnemers zegt dat lichamelijke gezondheidsproblemen het dagelijks leven sterk of zeer sterk beïnvloeden. Zes procent ervaart dit door psychische klachten. Vier procent heeft moeite om rond te komen en drie procent voelt zich in sterke mate buitengesloten.

Over de relatie met de gemeente zijn de meningen verdeeld. Minder inwoners vinden dat de gemeente ervoor zorgt dat regels worden nageleefd dan in 2023. Daar staat tegenover dat meer inwoners vinden dat zij kunnen meedenken over plannen en activiteiten van de gemeente. In Ouddorp, Melissant en Middelharnis is de tevredenheid over de relatie met de gemeente lager dan in de andere dorpen. Vooral het vertrouwen in het gemeentebestuur en de mate waarin inwoners zich gehoord voelen, scoren daar lager.

Bijna twee derde van de deelnemers had in de maanden voorafgaand aan het onderzoek contact met de gemeente. Dat gebeurde vooral via de gemeentelijke website, de publieksbalie, telefonisch of per e-mail. Inwoners zijn vooral tevreden over hoe gemakkelijk zij een vraag kunnen stellen, de informatie die zij krijgen en het contact met medewerkers. Ook vinden meer inwoners dan in 2023 dat de gemeente duidelijke taal gebruikt.

De burgerpeiling werd uitgevoerd rond november 2025. De gemeente Goeree-Overflakkee en Oost West Wonen gebruiken de resultaten om beleid en dienstverlening verder te ontwikkelen. Het volledige onderzoek is hier te lezen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel