Politie zoekt getuigen na babbeltruc Middelharnis





De politie zoekt getuigen van een babbeltruc waarbij een persoon is beroofd aan de Waterweg in Middelharnis. Het incident vond plaats op dinsdag 7 juli 2026 tussen 16:30 en 17:45 uur.

Volgens de politie wordt gezocht naar een verdachte met de volgende omschrijving: een man van ongeveer 20 tot 25 jaar oud met een licht getinte huidskleur en donker, kort haar. Het haar was bovenop iets langer in een slag, terwijl de zijkanten waren opgeknipt. De verdachte droeg een zwart joggingpak met een rechthoekig geel of oranje logo op de linkerborst. Verder droeg hij een zwarte trui zonder capuchon met een bijpassende zwarte joggingbroek.

De politie roept mensen op zich te melden als zij op het genoemde tijdstip iets opvallends hebben gezien aan de Waterweg of in de directe omgeving. Daarbij is de politie met name geïnteresseerd in personen die zich mogelijk verdacht of afwijkend gedroegen en/of voldoen aan het signalement. Ook informatie over onbekende auto's, bromfietsen of andere voertuigen die in de straat of omgeving zijn gezien, is welkom. Daarnaast vraagt de politie om camerabeelden, foto's of andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek.

Wie informatie heeft die kan bijdragen aan het onderzoek, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het registratienummer van deze zaak is 2026250027.

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Door Internetredactie Omroep Archipel