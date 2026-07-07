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Nieuw orgel voor bewoners van De Vliedberg

Nieuw orgel voor bewoners van De Vliedberg - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 7 juli 2026

Bewoners van De Vliedberg hebben op woensdag 1 juli 2026 een nieuw orgel ontvangen. Het instrument is geschonken door Lijnie van der Linde en is betaald uit de opbrengst van rommelmarkten die zij al jarenlang organiseert voor goede doelen. Het orgel vervangt het exemplaar dat zij vijftien jaar geleden ook aan De Vliedberg schonk.

Het nieuwe orgel wordt gebruikt tijdens de wekelijkse zanguurtjes, weeksluitingen en andere muzikale activiteiten in het woonzorgcentrum.

Volgens teammanager Annette Grinwis draagt het instrument bij aan het voortzetten van de muzikale activiteiten voor de bewoners.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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