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Inwoners opgeroepen activiteiten aan te melden voor Week voor Elkaar

Inwoners opgeroepen activiteiten aan te melden voor Week voor Elkaar - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 7 juli 2026

Op Goeree-Overflakkee vindt van 12 tot en met 16 oktober 2026 opnieuw de Week voor Elkaar plaats. In deze week organiseren inwoners, verenigingen en organisaties activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en contact tussen bewoners van het eiland. De week is een initiatief van De Goede Nieuwe Tijd.

De Week voor Elkaar wordt voor de tweede keer gehouden. Vorig jaar stonden meer dan honderd activiteiten op het programma. Het ging onder meer om koffieochtenden, wandelingen, spelletjesmiddagen en andere bijeenkomsten waar mensen elkaar konden ontmoeten.

De organisatie zegt dat er op het eiland al veel onderlinge betrokkenheid is. Tegelijkertijd kan volgens haar een gezamenlijke week helpen om bestaande contacten te versterken en nieuwe ontmoetingen tot stand te brengen. De activiteiten variëren van kleine buurtinitiatieven tot bestaande evenementen die in deze week extra aandacht krijgen.

Ook vorig jaar ontstonden er verschillende initiatieven. Zo organiseerden studenten van het Albeda College een spelletjesmiddag in een wijk op het eiland. Op andere plekken deelden bewoners eten uit of schreven zij kaarten voor mensen in hun omgeving.

De organisatie roept inwoners, verenigingen, scholen en organisaties op om activiteiten aan te melden. Dat kan een nieuw initiatief zijn of een bestaande activiteit die in deze week wordt meegenomen in het programma.

Meer informatie en aanmelding is te vinden via de website van De Goede Nieuwe Tijd.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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