Rust of boodschappen? Inwoners denken verschillend over het weekend





De zondagsopenstelling van supermarkten op Goeree-Overflakkee blijft een onderwerp waar inwoners verschillend over denken. Dat blijkt uit een peiling van het Opiniepanel Goeree-Overflakkee van Omroep Archipel en het Eilanden-Nieuws onder 4.221 deelnemers. De peiling laat niet alleen zien hoe inwoners denken over winkelen op zondag, maar ook hoe zij hun zondag besteden en hoe ondernemers en winkelmedewerkers tegen een mogelijke openstelling aankijken.

Uit de peiling blijkt dat veel deelnemers de zondag vooral gebruiken voor rust, geloof en tijd met familie. Negentien procent geeft aan op zondag naar de kerk te gaan. Wandelen, fietsen of sporten wordt door 17 procent genoemd en 16 procent bezoekt familie of vrienden. Nog eens 16 procent gebruikt de dag om uit te rusten. Boodschappen doen en winkelen worden allebei door 5 procent genoemd. Een deelnemer omschrijft het weekend als volgt: "Meestal zaterdag wassen en poetsen. Zondag leuke dingen. Rest van de week is werken en laat thuis."

Ruim 60 procent van de deelnemers zegt geen behoefte te hebben om op zondag boodschappen te doen. Een derde heeft die behoefte wel. Meer dan de helft van de respondenten (55 procent) doet nooit boodschappen op zondag. Veertien procent gaat alleen bij een acute noodsituatie naar de supermarkt. Nog eens 14 procent doet ongeveer één keer per maand of vaker boodschappen op zondag. Negen procent gaat wekelijks en 4 procent minder dan één keer per maand.

Betere spreiding

Deelnemers die voor zondagsopenstelling zijn, noemen vooral een betere spreiding van de boodschappen over het weekend als voordeel. Zo schrijft iemand: “Nu moet ik op zaterdag overal achteraan, dan heb ik ook de zondag. Verdeling over het weekend is dan wat gelijker." Een ander zegt: “De weekenden zijn vaak heel druk qua sport. Dan moet je de boodschappen er ook nog tussen plannen op zaterdag.”

Ook over de mogelijke openingstijden verschillen de meningen. Als supermarkten op zondag open zouden mogen, vindt 22 procent dat een beperkte openstelling, bijvoorbeeld alleen op zondagmiddag, voldoende is. Een vrijwel even grote groep (21 procent) vindt dat ondernemers dit zelf moeten kunnen bepalen. Drie procent kiest voor reguliere openingstijden. Ruim de helft van de deelnemers (52 procent) geeft aan dat supermarkten ook in dat geval gesloten moeten blijven. Voor de openstelling van andere winkels op zondag is volgens de peiling nog minder steun dan voor de openstelling van supermarkten.

Ondernemers

Ook onder ondernemers en winkelmedewerkers lopen de opvattingen uiteen. Elf procent van de deelnemers heeft een eigen winkel of werkt in een winkel. Sommige medewerkers geven aan juist graag op zondag te willen werken, omdat zij op zaterdag bijvoorbeeld door sportactiviteiten niet beschikbaar zijn.

Ondernemers noemen verschillende afwegingen. Een van hen schrijft: “Nee, ik wil zelf ook een vrije dag en wil personeel niet verplichten op zondag te werken. Het kost alleen meer geld waardoor de prijzen omhoog moeten." Een andere ondernemer zegt: “Nee beslist niet. Dan val ik om. Ik heb nu al personeeltekort, vooral in het weekend. De kleine middenstand delft dan het onderspit."

Tegelijkertijd zijn er ook ondernemers die juist voordelen zien in een openstelling op zondag. Een deelnemer schrijft: "Ja zeker! Ik loop veel klanten mis doordat ik op zondag niet open mag!" Een ander geeft aan: “Als het economisch nodig zou zijn dan ga ik op zondag open en ga ik bijvoorbeeld maandag dicht."

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Door Internetredactie Omroep Archipel