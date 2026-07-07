De Blije Wei ontvangt gift van 10.000 euro voor uitbreiding met fitnesstuin





De ontwikkeling van De Blije Wei op het terrein van Hernesseroord in Middelharnis heeft een financiële impuls gekregen. Het Rabobank Ledenfonds stelde € 10.000,- beschikbaar voor de aanleg van een fitnesstuin. De bijdrage werd op 30 juni 2026 overhandigd aan vertegenwoordigers van Zuidwester en Stichting Kinderboerderij Hernesseroord.

De fitnesstuin wordt onderdeel van De Blije Wei, een terrein met voorzieningen voor recreatie en ontmoeting zoals een kinderboerderij en een speeltuin. Volgens de initiatiefnemers is de voorziening bedoeld voor mensen van verschillende leeftijden, met en zonder beperking.

De Blije Wei ligt naast Dok16 en het Cruyff Court. De fitnesstuin maakt deel uit van de verdere inrichting van het terrein.

Volgens de initiatiefnemers wordt de fitnesstuin gefinancierd met deze bijdrage en met bijdragen van andere organisaties.

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Door Internetredactie Omroep Archipel