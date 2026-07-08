Multifuel-cv-ketel moet overstap naar waterstof geleidelijker maken





De multifuel-cv-ketel kan volgens de betrokken partijen een belangrijke rol spelen binnen het project Stad Aardgasvrij. De ketel is ontworpen om met verschillende gassoorten te werken en kan automatisch overschakelen van waterstof naar aardgas wanneer dat nodig is. Volgens de initiatiefnemers zorgt dat ervoor dat woningen ook bij een wijziging van de gasvoorziening verwarmd blijven.

Eerst proef in dertig woningen

Voordat de ketel op grotere schaal wordt toegepast, is het de bedoeling dat ongeveer dertig woningen deelnemen aan een proef. Daarbij wordt gestreefd naar een representatieve groep, met zowel oudere als nieuwere woningen en een mix van koop- en huurwoningen.

Volgens Albert van der Molen van Stedin maakt de ketel een geleidelijke overgang naar een andere gassamenstelling mogelijk. “Je zou deze ketel, als die beschikbaar zou zijn, al kunnen ophangen. Dan doet hij het prima op aardgas. Als de gassamenstelling verandert, past de ketel zich daarop aan. Als gebruiker merk je daar helemaal niets van.”

Ook wethouder Jeffrey Verlegh ziet voordelen in deze aanpak. “Deze ketel kan eraan bijdragen dat het project veel flexibeler wordt. Daarmee zorgen we ervoor dat niet in één keer het hele dorp van aardgas op waterstof hoeft over te gaan. Je kunt die overstap zo geleidelijk maken.”

Automatisch omschakelen

Volgens Van der Molen kan de ketel zonder handmatige bediening schakelen tussen aardgas en waterstof. “Het belangrijkste is dat de ketel gemakkelijk van aardgas naar waterstof kan omschakelen. Dat kan heel snel. Daar is geen knop voor nodig, want de ketel regelt dat zelf. Dat zijn de wetten van de natuurkunde.”

Voor het project Stad Aardgasvrij stelde het Rijk eerder zes miljoen euro beschikbaar. Een deel daarvan is bedoeld voor de aanschaf van de multifuel-cv-ketels.

Volgens wethouder Verlegh wordt in het uitvoeringsplan vastgelegd hoe onder meer het onderhoud van de ketels wordt geregeld. “Dat is ook iets wat tijdens de presentatie naar voren kwam. De mensen willen weten waar ze aan toe zijn.”

Volgens Van de Linden blijft het zinvol om met waterstof te experimenteren. “In combinatie met een hybride warmtepomp is het nog steeds voordeliger dan de huidige situatie om op waterstof over te gaan. Bovendien kunnen we nog steeds voldoen aan de belofte van een betaalbare oplossing die we in 2023 hebben gedaan.”

Volgens de betrokken partijen is er behalve voor de toepassing in Stad aan ’t Haringvliet ook belangstelling voor de multifuel-cv-ketel vanuit het buitenland.

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Door Internetredactie Omroep Archipel