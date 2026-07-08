Hof kent schadevergoeding toe aan partner omgekomen motoragent





Het gerechtshof Den Haag heeft opnieuw beslist over de schadevergoeding voor de partner van de politiemotoragent Arno de Korte die in 2021 om het leven kwam bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het hof bepaalde dat de vrachtwagenchauffeur haar in totaal € 42.500, - moet betalen. De uitspraak volgt nadat de Hoge Raad de zaak had terugverwezen voor een nieuwe beoordeling van de schadeclaim.

Het hof oordeelt dat de partner, met wie het slachtoffer een langdurige en hechte LAT-relatie had, als naaste moet worden gezien. Daarom heeft zij recht op een vergoeding voor affectieschade en schokschade.

De vrachtwagenchauffeur werd eerder door het gerechtshof veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. De Hoge Raad liet die veroordeling in stand, maar vroeg het hof opnieuw te kijken naar de vordering van de partner. Het hof is opnieuw tot hetzelfde oordeel gekomen en handhaaft de eerder toegewezen schadevergoeding van € 42.500, -.



De volledge uitspraak is hier te lezen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel