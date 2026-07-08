Carnegie-onderscheiding voor moedig ingrijpen bij overval





Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft woensdag 8 juli 2026 twee zilveren Carnegie medailles uitgereikt aan twee inwoners van Middelharnis. Zij grepen op 24 maart 2026 in tijdens een gewapende overval in een supermarkt in Middelharnis. Door hun optreden kon erger worden voorkomen.

Op die dinsdagavond in maart kwam een man met bivakmuts en een mes het filiaal van Albert Heijn in Middelharnis binnen. Hij bedreigde medewerkers en eiste geld.

Twee moedige mannen zagen het gebeuren en grepen in. Jan Arie Achterberg zag de verdachte vanuit zijn woning richting de supermarkt lopen en volgde hem. Toen de verdachte zwaaiende bewegingen met zijn mes maakte en geld eiste, greep hij in. Hij wist de man naar de grond te werken. Vlad Grubleak schoot Achterberg te hulp en nam het mes van de verdachte af. Dankzij hun snelle en doortastende optreden kon de situatie onder controle worden gebracht. De verdachte werd vervolgens overmeesterd en aan de politie overgedragen.

De Carnegie Medaille wordt toegekend door het Carnegie Heldenfonds aan mensen die met gevaar voor eigen leven het leven van een ander hebben gered of daartoe een moedige poging hebben gedaan. De zilveren Carnegie Medaille behoort tot de hoogste onderscheidingen die het fonds verleent. Tijdens de uitreiking sprak burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman haar waardering uit voor het optreden van beide inwoners: “Soms staat een held gewoon naast je in de rij bij de supermarkt. Moed zit in handelen wanneer het spannend wordt. Wanneer niemand je vraagt om iets te doen. Wanneer je geen tijd hebt om na te denken, maar wel het verschil kunt maken. Namens de gemeente wil ik jullie bedanken. Voor jullie moed, jullie daadkracht en vooral voor jullie bereidheid om op te staan voor anderen.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel