Panel verdeeld over zondagsopenstelling supermarkten: kleine meerderheid tegen





Inwoners van Goeree-Overflakkee denken verschillend over de zondagsopenstelling van supermarkten. Dat blijkt uit een peiling van het Opiniepanel Goeree-Overflakkee van Omroep Archipel en het Eilanden-Nieuws. Van de 4.221 deelnemers is 57 procent tegen openstelling op zondag en 43 procent voor. Minder dan 1 procent heeft geen mening.

Ook in de politiek is de zondagsopenstelling van supermarkten een punt van discussie. Tijdens de coalitievorming in 2026 kwamen partijen hierover niet tot een akkoord. De VVD stapte uit de onderhandelingen, omdat de partij vindt dat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of zij op zondag open zijn. Ook verloor Ouddorp Have B.V. (Albert Heijn) begin mei een rechtszaak tegen de gemeente, omdat de supermarkt op zondag open wilde. In het coalitieakkoord van Trots op Goeree-Overflakkee, CDA en D66 is afgesproken dat er de komende vier jaar niets verandert aan het huidige beleid.

Kerkgang

Tegenstanders van zondagsopenstelling noemen vooral religie en rust als belangrijke redenen om supermarkten gesloten te houden. Zo schrijft een deelnemer: “Laten we onze rustdag in ere houden. Wat in zes dagen niet wordt verkocht, wordt ook in zeven dagen niet verkocht."

Ook buiten religieuze motieven wordt het belang van rust vaak genoemd. “Zondag is voor mij als een oase in mijn jachtige leven”, zegt een deelnemer. Een ander schrijft: "Laten we de rust koesteren die we nu hebben, want eenmaal open, is nooit meer dicht. We hebben goud in handen maar helaas denken velen dat dit oudbollig is."

Voorstanders wijzen vooral op praktische redenen. Zo zegt een deelnemer: "Ik ben internationaal chauffeur en kom regelmatig pas zaterdag laat thuis. Hierdoor moet ik buiten het eiland m’n boodschappen doen." Een ander zegt: "Ik zit in een rolstoel en ben afhankelijk van anderen voor de grote boodschappen. Anderen zijn soms alleen op zondag beschikbaar."

Vrijheid of bescherming

Over de stelling dat een dichte supermarkt op zondag geen beperking van vrijheid is, maar een bescherming van gezamenlijke rust, is 59 procent van de deelnemers het eens, 41 procent is het daarmee oneens.

Een deelnemer die tegen openstelling is, zegt: “Het openstellen levert geen vrije keuze voor ondernemers op. Als grote ketens opengaan, zullen kleine ondernemers zich eerder gedwongen voelen ook open te gaan om geen omzet te missen."

Een andere deelnemer ziet dat anders: “Ik voel me beperkt in mijn vrijheid wanneer ik zondag niet naar de winkel kan. Mensen die rust willen houden kunnen gewoon hun rust houden. Ik zie oprecht niet wat een opening van de supermarkt daar mee te maken heeft.” Ook zijn er deelnemers die niet inzien wat het dichtlaten van supermarkten bijdraagt aan de rust. “De zondagsrust wordt ook niet gerespecteerd door alle motorrijders, auto-toertochtjes en fietsclubjes die op zondag de rust verstoren. Kortom het is meten met twee maten."

Kort lontje

Over het belang van zondagsrust zegt bijna de helft van de deelnemers dat dit heel belangrijk is en nog eens 14 procent vindt het belangrijk. Daartegenover staat dat 21 procent het niet zo belangrijk vindt en 16 procent het helemaal niet belangrijk vindt. Ook in de toelichtingen komt het thema rust terug. “Mensen staan 24 uur per dag aan, niet gek dat iedereen een kort lontje heeft.”

De vraag of de zondagsopenstelling overal op Goeree-Overflakkee hetzelfde geregeld moet zijn, krijgt de meeste steun. Ruim driekwart van de deelnemers vindt dat er één regeling voor het hele eiland moet gelden. Een minderheid van 11 procent vindt dat regels per dorp of gebied mogen verschillen, terwijl 5 procent vindt dat toeristische gebieden andere regels mogen hebben.

Over het onderzoek

Het onderzoek over de zondagsopenstelling is uitgevoerd tussen 8 en 15 juni 2026 onder 4.221 deelnemers aan het Opiniepanel Goeree-Overflakkee, een samenwerking tussen Omroep Archipel en het Eilanden-Nieuws. Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met de samenstelling van het panel. De peiling is niet volledig representatief voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee, maar zegt wel veel door de hoge mate van respons over hoe deelnemers tegen de zondagsrust aankijken. Zo zijn er onder de deelnemers in verhouding meer ouderen en hebben de deelnemers vaker dan gemiddeld een religieuze achtergrond.

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Door Internetredactie Omroep Archipel