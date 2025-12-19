 Luister radio: Weekendmix of kijk live TV

Brand onder de motorkap na kop-staartongeval op de N215

Foto

Vrijdagochtend 19 december 2025 heeft er op de N215 tussen Nieuwe-Tonge en Middelharnis een kop-staartongeval plaatsgevonden. Een personenauto botste daarbij op de achterkant van een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Tijdens de afhandeling van het incident ontstond er een klein brandje in het motorcompartiment van de auto. De brandweer werd daarop gealarmeerd.

Het vuur werd geblust en was snel onder controle. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto vervolgens afgevoerd. Door het incident ontstond korte tijd verkeershinder op de N215.

Vrijdag 19 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

