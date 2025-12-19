Wind en zand versterken de Springertduinen

De Springertduinen op de Kop van Goeree groeien langzaam, blijkt uit een tussentijdse meting van Waterschap Hollandse Delta in het najaar van 2025. Het waterschap werkt sinds 2022 samen met Natuurmonumenten aan dit project. Daarbij zijn inkepingen in de duinen aangelegd om het gebied op een natuurlijke manier te laten groeien.

De inkepingen zorgen ervoor dat zand, dat door de wind vanaf het strand wordt aangevoerd, verder het duin in waait. Bij de inkepingen ligt inmiddels gemiddeld ruim 20 kubieke meter extra zand per meter kust. De wind verplaatst dit zand van de zeezijde naar de landzijde, waar het duin langzaam hoger wordt. Volgens het waterschap zijn de duinen nog steeds groot genoeg om bescherming te bieden tegen overstromingen en heeft de ingreep geen negatieve gevolgen voor de veiligheid.

Uit de meting blijkt verder dat de inkepingen zichzelf voorlopig in stand houden. In 2025 was geen onderhoud nodig om begroeiing of wortelresten te verwijderen, al kan dat in de toekomst wel nodig zijn. Ook zijn veranderingen in de natuur zichtbaar. Door het verse, kalkrijke zand krijgen planten die bij het duingebied horen meer ruimte om zich te ontwikkelen.

