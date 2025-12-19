 Luister radio: Weekendmix of kijk live TV

Gemeente stopt met huisbezoeken bij diamanten huwelijken

Foto

Vanaf 1 januari 2026 brengt het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee geen huisbezoeken meer aan echtparen die zestig jaar getrouwd zijn. Dat besluit is genomen door het gemeentebestuur vanwege het toenemende aantal jubilea en de beperkte tijd van bestuurders. Inwoners die hun diamanten huwelijk vieren, blijven wel een persoonlijke felicitatie ontvangen van de gemeente.

Het aantal echtparen dat zestig jaar getrouwd is, is de afgelopen jaren gegroeid. Daardoor nam ook het aantal bezoeken toe. Volgens het college kostten deze bezoeken, inclusief reistijd, steeds meer tijd. Tegelijkertijd vroegen andere bestuurlijke taken meer aandacht.

Mijlpaal
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman noemt een diamanten huwelijk een bijzondere mijlpaal. Zij zegt het namens het hele college jammer te vinden dat de bezoeken stoppen. Volgens haar waren het vaak warme momenten, waarin bestuurders luisterden naar de verhalen van echtparen en hun families. Tegelijkertijd stelt zij dat de gemeente keuzes moet maken in de inzet van tijd en middelen.

Bij huwelijksjubilea van 65 of 70 jaar kan het college, als het echtpaar dat wenst, nog wel op bezoek komen. Ook inwoners die 100 jaar of ouder worden, kunnen blijven rekenen op een persoonlijk bezoek van de burgemeester of een wethouder.

Vrijdag 19 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

