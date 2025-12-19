Buurtpreventie Herkingen waarschuwt voor neptelefoontjes

De buurtpreventie van Herkingen waarschuwt inwoners van het dorp voor een actuele vorm van oplichting. Bij vrijwilligers van de buurtwacht is de melding binnengekomen dat oudere mensen telefonisch zijn benaderd door personen die zich voordoen als betrouwbare instanties.

In het telefoongesprek is verteld dat hun adres is aangetroffen in een auto bij de begraafplaats. Vervolgens wordt verteld dat er foto’s moeten worden gemaakt van sieraden in huis, dat een familielid naar het politiebureau moet komen om een verzekering af te sluiten en dat er eventueel een slotenmaker langskomt om de veiligheid van de woning te controleren.

De politie vraagt nooit onaangekondigd om een van deze dingen, maar ze worden door criminelen gebruikt om toegang tot huizen te krijgen. Er wordt geadviseerd om bij een verdachte situatie direct contact op te nemen met de politie via het algemene nummer 0900-8844 of bij spoed via 112.

Door Internetredactie Omroep Archipel