Sommelsdijkse boekbinder bewijst dat het ambacht nog leeft

Henriette Corpeleijn uit Sommelsdijk begon in 2009 haar eigen boekbinderij. Na haar opleiding aan het Grafisch Lyceum in Utrecht mag zij zich ook gediplomeerd restaurator noemen. Hoewel de naam van haar bedrijf, Anchamedus, doet vermoeden dat er een Griekse wiskundige of filosoof achter schuilgaat, is de oorsprong een stuk eenvoudiger. De naam is ontleend aan de boot van haar ouders en is een ‘vergrieksing’ van de uitspraak ‘An gaat mee dus’. De naam werd bedacht door haar vader en verwijst naar haar moeder, die Anja heette. Corpeleijn raakte onder meer geïnspireerd door een boekbinder die zij tijdens een 1-aprilviering in Brielle aan het werk zag. Hij zat ter plekke een boek te binden, een moment dat haar niet meer losliet. Toen haar kinderen wat ouder waren, besloot zij de opleiding tot boekbinder te gaan volgen.

Bijbels

Corpeleijn repareert en restaureert boeken met behoud van het oorspronkelijke materiaal. Ze streeft ernaar een boek terug te geven zoals het is ingeleverd, maar dan weer heel. Volgens haar is het vak allesbehalve een uitstervend beroep. “Er is wel degelijk behoefte aan boekbinders, maar binders die zich richten op losse exemplaren zijn op één hand te tellen,” zegt ze. “Vaak gaat het om grotere bedrijven die honderden boeken tegelijk aannemen. Dat doe ik niet, ik werk met enkele boeken.” Ze restaureert vooral Bijbels, kookboeken en kinderboeken. “Boeken die mensen aan het hart gaan en waaraan ze een tweede leven willen geven.”

Oma

Het ambacht werkt aanstekelijk binnen de familie en Corpeleijn hoeft zich geen zorgen te maken over opvolging. Haar oudste dochter toont al interesse in het vak. “Ze is nu wiskundedocent, maar als haar kinderen wat groter zijn en naar school gaan, overweegt ze de opleiding te volgen. Zelfs mijn twee kleindochters zeggen nu al dat ze later ‘oma’ willen worden. Daarmee bedoelen ze niet dat ze oud willen zijn, maar dat ze ook boekbinder willen worden,” vertelt Henriette met trots.

Donald Duck

De werkruimte van de boekbinderij beschikt over niet-alledaags gereedschap, zoals een zware pers die met gemak een ton druk kan uitoefenen. “Je kunt er zelfs het reliëf uit linnen mee persen, zodat je een volledig plat boek krijgt,” legt Corpeleijn uit. Naast de pers staat een grote bordschaar, waarmee ook gesneden kan worden. “Ik bind ook Donald Ducks in, al is dat best een dure klus,” vertelt ze. “Die snijd ik met dit apparaat. Overigens is het niet verstandig om zeldzame strips in te binden, want dan zijn ze niet meer origineel en daardoor minder waard. Donald Ducks worden altijd in twee banden ingebonden. Een volledige jaargang in één boek wordt te zwaar en onhandig om te lezen.”

Henriette ziet de toekomst positief tegemoet. Volgens haar is er nog volop werk te verrichten voor boekbinders.

