Podcast Eilandkunst: De Reizende Dichters brengen poëzie naar buiten

In de nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst zijn voorzitter Niels Snoek en dichteres Froukje Bieneveld van De Reizende Dichters te gast. Zij vertellen over de poëziegroep die sinds 2007 actief is op Goeree-Overflakkee. In het gesprek leggen zij uit hoe de groep is ontstaan, wat zij doen en waarom zij poëzie onder de aandacht brengen bij een breed publiek op het eiland en daarbuiten.

De Reizende Dichters

De groep begon in 2007 na een spontaan idee tijdens een festival. De naam werd bedacht door Jan Tromp en verwijst naar een reizend orkest. De dichters trekken sindsdien het hele eiland over om hun werk voor te dragen, van Ouddorp tot Ooltgensplaat. Ook treden zij op buiten het eiland, onder meer op Schouwen en Voorne-Putten. De groep telt nu elf actieve leden.

De Reizende Dichters geven vier keer per jaar een eigen tijdschrift uit, o-o-go. Binnenkort start de negentiende jaargang. Daarnaast werken zij aan hun zevende bundel in losse bladen. Het thema van deze uitgave is ‘schooltijd’.

Samenwerken

De dichters komen elke maand bij elkaar om elkaars werk te bespreken. Zij kijken samen naar woordkeuze, volgorde en titel. Froukje Bienefelt sloot zich in 2008 aan, na een oproep in de krant. Zij won later de Rabo Cultuurprijs. Volgens haar helpt het overleg om beter te schrijven, al volgt zij soms bewust haar eigen weg. Voor haar is poëzie een manier om ervaringen uit het dagelijks leven te verwerken.

Zichtbaar

De groep wil poëzie ook buiten boeken en optredens laten zien. Zo hangen er gedichten in het gemeentehuis en zijn er teksten geplaatst bij verschillende kreken. Daarbij werkten de dichters samen met middelbare scholieren. Snoek zegt dat er in Nederland veel straatgedichten zijn, maar dat er op Goeree-Overflakkee nog ruimte is voor meer.

Jongeren

Om de groep in stand te houden zoeken De Reizende Dichters nieuwe leden, vooral jonge mensen. Volgens Bienefelt kan schrijven helpen om gevoelens te ordenen en te delen. Wie de groep wil leren kennen, kan op 31 januari 2026 een poëzieavond bezoeken in het Diekhuus in Middelharnis. Daar zijn ook gastdichters en muziek te horen.

