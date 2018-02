Auto op z’n kant bij ongeval Doetinchemsestraat

Hulpverleners zijn donderdagmiddag 22 februari 2018 uitgerukt voor een ongeval op de Doetinchemsestraat in Middelharnis. Twee auto’s zijn omstreeks 14:15 uur met elkaar in botsing gekomen. Een van de auto’s belandde op z’n klant. Brandweerlieden hebben de auto opengeknipt zodat de man veilig het voertuig kon verlaten en verder behandeld kon worden door het ambulancepersoneel. Zover nu bekend heeft de man niet al te ernstige verwondingen aan het ongeval overgehouden. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

