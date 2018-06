Op de Zandweg in Den Bommel is dinsdag 26 juni 2018 een auto in de sloot terechtgekomen. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak omstreeks 16:20 uur met zijn auto van de weg.

Het voertuig belandde op z’n kop in de naastgelegen sloot. De bestuurder is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Doordat er verschillende omleidingen rond Den Bommel waren ingesteld had het verkeer tijdelijk extra last van het incident.