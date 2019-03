Auto over de kop bij Sommelsdijk

Hulpdiensten zijn dinsdag 19 maart 2019 uitgerukt voor een auto over de kop op de Staverseweg bij Sommelsdijk. De bestuurder van een personenauto reed vanuit de richting Dirksland naar de rotonde. De file die bij de rotonde stond werd te laat opgemerkt door de bestuurder en daarom week hij uit. De auto sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De verwondingen vielen gelukkig mee. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Een busje dat achteraan in de file stond heeft lichte schade opgelopen. Het verkeer ondervond lichte hinder van het ongeval. Tweeten Previous Next

