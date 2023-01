Auto over de kop bij Stellendam door gladheid

Op de N215 tussen Stellendam en Melissant is zaterdagochtend 21 januari 2023 omstreeks 07:50 uur een auto van de weg geraakt. Het voertuig is een paar keer over de kop geslagen. De oorzaak van het ongeval was de plaatselijke gladheid.

Ambulancepersoneel is ter plaatse gekomen en heeft de inzittenden nagekeken, ze hoefden niet naar het ziekenhuis.