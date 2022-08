Auto over de kop parallelweg N59 Hellegatsplein

Op dinsdagavond 16 augustus 2022 is omstreeks 18:05 uur een auto over de kop geslagen op de parallelweg van de N59 nabij de afslag naar de A29. De auto, die richting Ooltgensplaat reed, is van de weg geraakt, daarna over de kop geslagen en vervolgens op zijn dak beland.

In de personenwagen zaten twee personen die op eigen kracht het voertuig hebben kunnen verlaten. Een van de inzittenden is nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.