Auto raakt geparkeerde voertuigen en slaat over de kop

Op Oudjaarsavond, dinsdag 31 december 2024, vond er een ongeval plaats op de Philipshoofjesweg in Dirksland. Een automobilist kwam in aanraking met twee geparkeerde auto's en sloeg vervolgens over de kop.

De auto schoof een aantal meters over het dak en kwam tot stilstand bij de kruising met de Oudewei. Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over de automobilist en deze overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto gecontroleerd en nat gemaakt.



Door Internetredactie Omroep Archipel