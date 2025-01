Auto raakt te water, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Woensdagnacht 1 januari 2025 is een automobilist met zijn auto te water geraakt. Op de N57 bij Ouddorp is de bestuurder van de weg af geraakt. Hij kwam met zijn voertuig tot stilstand in de nabijgelegen sloot. Volgens de brandweer kon het slachtoffer zelfstandig zijn voertuig verlaten en is hij behandeld door de ambulancedienst en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft de sloot doorzocht of er nog meer slachtoffers waren, maar er is niemand aangetroffen.



Door Internetredactie Omroep Archipel