Wijzigingen in het busvervoer op Goeree-Overflakkee

Vanaf 14 december 2025 verandert het busnet op Goeree-Overflakkee. Transdev zal het verzorgen van het openbaarvervoer op het eiland op zich nemen en meerdere routes, frequenties en aansluitingen worden aangepast. Zo komt buslijn 135 tussen Ooltgensplaat en Dirksland weer terug, wordt de route van de buurtbus aangepast en zal buslijn 437 verdwijnen. De wijzigingen zijn opgesteld door de provincie, de gemeenten en de vervoerder.

Herkingen

In de nieuwe dienstregeling vervalt de buurtbus naar Herkingen. Herkingen blijft bereikbaar via de nieuwe lijn 135, die het dorp ieder uur aandoet. Reizigers kunnen in Dirksland overstappen op R-netlijn 436 richting Rotterdam. Lijn 436 rijdt in de avond en het weekend niet meer door naar Ouddorp, omdat reizigers op die momenten kunnen overstappen op lijn 104, die dan vaker rijdt. Lijn 437 vervalt en wordt samengevoegd met lijn 436, waardoor die lijn vaker kan rijden.

Stad aan het Haringvliet en Achthuizen

Lijn 135 rijdt ook door Stad aan ’t Haringvliet. De gemeente past enkele verkeerspunten aan zodat bussen elkaar daar niet kruisen. Omdat de route van de buurtbus grotendeels overeenkomt met die van lijn 135, krijgt de buurtbus een aangepaste route. Achthuizen wordt door de buurtbus bediend; wanneer deze niet rijdt, is er maatwerkvervoer dat vooraf moet worden gereserveerd.

Spits

Er komen ook extra ritten bij. Op Goeree-Overflakkee vertrekken bussen in de spits voortaan elke 7,5 minuut. Dorpen zoals Stad aan ’t Haringvliet en Herkingen krijgen weer een vaste uurdienst op alle dagen van de week. Ook komen er meer gegarandeerde overstappen, onder andere in Heinenoord, Stellendam en Numansdorp A29. Op drukke lijnen, zoals buslijn 436, worden extra ritten toegevoegd, waaronder in de avonduren en in het weekend.

Overstapgarantie

Als reizigers moeten overstappen kunnen zij dit melden bij de chauffeur om een overstap te garanderen. Bussen wachten maximaal drie minuten en bij de laatste rit maximaal tien minuten. Als een aansluiting toch wordt gemist en de wachttijd meer dan een half uur bedraagt, wordt er een taxi geregeld binnen het vervoersgebied door Transdev.

Een aantal voorzieningen blijft bestaan. In Oude-Tonge en Renesse blijven aansluitingen op de Zeeuwse bussen behouden. Het Dal Vrij 65+-abonnement blijft beschikbaar en kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis mee met een betalende volwassene. De gemeente blijft daarnaast gratis openbaar vervoer voor minima inkopen.

De vervanging van de busvloot vindt de komende jaren geleidelijk plaats. De levering van nieuwe elektrische bussen loopt vertraging op, maar volgens Transdev heeft deze latere levering geen gevolgen voor reizigers. De bestaande bussen zullen inzetbaar blijven en zullen waar nodig worden aangevuld. Verder worden zes nieuwe dieselbuurtbussen toegevoegd voor de kleinere kernen waar geen grote bussen kunnen rijden.

Meer informatie en de nieuwe dienstregeling staan op de website van Transdev.

Door Internetredactie Omroep Archipel