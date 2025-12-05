Goeree-Overflakkee in top 10 Zuid-Hollandse gemeenten met diabetes

In Zuid-Holland heeft in 2023 ruim 6 procent van de inwoners diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van Independer, gebaseerd op gegevens van het Zorginstituut Nederland en Vektis. De provincie laat grote verschillen zien: van 3,4 procent in Oegstgeest tot 8 procent in Nissewaard. Goeree-Overflakkee hoort ook bij de gemeenten waar diabetes relatief vaak voorkomt. De stijging van het aantal mensen met diabetes heeft ook gevolgen voor de kosten van medicatie, vooral bij diabetes type 2.

Toename

In Nederland steeg het aantal mensen met diabetes in vier jaar tijd met 8,4 procent. Dat betekent dat er ruim 84.000 patiënten bij kwamen. In Zuid-Holland groeide het aantal mensen met diabetes in dezelfde periode met ruim 19.000, een stijging van 8,8 procent. Ook de kosten voor diabetesmedicatie namen toe: landelijk ging het om bijna 200 miljoen euro extra. In Zuid-Holland heeft nu 6,2 procent van de inwoners diabetes, iets meer dan het landelijk gemiddelde van 6,1 procent.

Achtste plaats

Goeree-Overflakkee staat in Zuid-Holland op een gedeelde achtste plaats, samen met Dordrecht. In beide gemeenten heeft 6,9 procent van de inwoners diabetes. Daarmee hoort Goeree-Overflakkee tot de top 10 van van de 50 gemeenten waar de ziekte relatief vaak voorkomt. Alleen in Nissewaard, Zoetermeer, Zwijndrecht, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Rotterdam en Den Haag liggen de percentages hoger.

Top 10 gemeenten met het hoogste percentage inwoners met diabetes (2023)

Nissewaard – 8,0%

Zoetermeer – 7,8%

Zwijndrecht – 7,6%

Capelle aan den IJssel – 7,6%

Ridderkerk – 7,5%

Rotterdam – 7,3%

Den Haag – 7,0%

Goeree-Overflakkee – 6,9%

Dordrecht – 6,9%

Krimpen aan den IJssel – 6,8%

Zorgkosten

De stijging van het aantal mensen met diabetes in Nederland is ook terug te zien in de kosten voor medicatie. In vijf jaar steeg de vergoeding voor diabetesmedicatie met 76,6 procent, tot bijna 411 miljoen euro. Vooral medicijnen voor diabetes type 2 veroorzaken deze toename, met kosten die van 86 miljoen euro in 2020 opliepen tot bijna 287 miljoen in 2024. Ruim de helft komt door zo’n 90.000 nieuwe gebruikers van semaglutide-middelen zoals Ozempic.

Volgens Independer is het voor patiënten belangrijk om goed te letten op de voorwaarden van hun zorgverzekering, omdat medicatie vaak ten koste gaat van het eigen risico.

Door Internetredactie Omroep Archipel