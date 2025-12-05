Gaas is nodig om het graven van bevers een halt toe te roepen

Waterschap Hollandse Delta is onlangs begonnen met het aanbrengen van bevergaas in een boezemkering langs de Oudelandsedijk in Oude-Tonge. Het gaas wordt tot drie meter diep verticaal in de bodem gedrukt om te voorkomen dat bevers zich in de kade ingraven. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de afdeling Waterveiligheid, met als doel de kade te beschermen tegen graafschade.

Watermonsters

De snel groeiende beverpopulatie in Nederland veroorzaakt steeds vaker schade aan dijken en boezemkeringen. “Uit watermonsters hebben we vastgesteld dat er veel beveractiviteit is in ons boezemwater. Een bever kan in één nacht acht tot tien meter graven, vaak onder water en dus niet zichtbaar. Vandaar dat we bevergaas plaatsen,” vertelt beverdeskundige Jan van der Baan van Waterschap Hollandse Delta. “Het gaas wordt drie meter diep de grond in gedrukt, zodat we bevers kunnen weren die vanuit het boezemwater de kering proberen in te graven.”

Speciale techniek

In de Hollandse Delta leven naar schatting 2.500 tot 3.000 bevers. Tijdens inspecties van de boezemkeringen in de zomer van 2025 bleek dat over een lengte van vier kilometer verhoogd risico bestond. Ingrijpen was noodzakelijk om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Om het gaas efficiënt te kunnen plaatsen, heeft de aannemer een speciale techniek ontwikkeld. “Het zijn eigenlijk twee stalen platen die de grond in worden gedrukt, met daartussen een rol gaas die vervolgens tot drie meter diep wordt meegevoerd. Onderaan klappen de platen open, daarna trekt de machine ze weer omhoog en kunnen we het gaas netjes afsnijden.”

Twee vliegen in één klap

Het gebruikte gaas is speciaal roestvrijstaal gaas, omdat gegalvaniseerd gaas schadelijker is voor het milieu. Het materiaal is bovendien goedgekeurd door de Zoogdiervereniging. Dankzij een maaswijdte van drie tot vier centimeter, kunnen andere dieren niet verstrikt raken. “Het gaas weert bovendien ook muskusratten, dus slaan we twee vliegen in één klap,” aldus Van der Baan.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel