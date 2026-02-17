 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Auto raakt van weg, bestuurder en baby naar ziekenhuis

Foto behorende bij Auto raakt van weg, bestuurder en baby naar ziekenhuis
Foto behorende bij Auto raakt van weg, bestuurder en baby naar ziekenhuis
Foto behorende bij Auto raakt van weg, bestuurder en baby naar ziekenhuis

Op de Vissersweg tussen Stellendam en Goedereede is dinsdagavond 17 februari 2026 rond 19:35 uur een voertuig in de berm geraakt. De auto kwam tot stilstand in de bossage langs de weg.

Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder en een baby zijn ter plaatse nagekeken. Later werd ook de brandweer gealarmeerd om het voertuig veilig te stellen. Daarnaast moest de ambulance worden losgetrokken, omdat deze in de berm was vast komen te zitten. Nadat de ambulance was losgetrokken, zijn de bestuurder en de baby ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de personenauto meegenomen.

Dinsdag 17 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

