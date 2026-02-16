Waterschap maakt miljoenen vrij voor verbetering gemaal Koert en nieuwe werven

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2026 nam Waterschap Hollandse Delta verschillende belangrijke besluiten. De vergadering ging onder andere over investeringen in de renovatie van gemaal Koert bij Middelharnis en de nieuwbouw van twee werven: De Klomp en Oude-Tonge.

Waterschap Hollandse Delta heeft besloten € 1,6 miljoen te investeren in de renovatie van gemaal Koert, dat een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding op Goeree-Overflakkee. Het gemaal, dat in 1984 werd gebouwd, zorgt voor de afvoer van regenwater en de aanvoer van water uit het Haringvliet. Met de renovatie worden verouderde onderdelen vervangen, de betrouwbaarheid vergroot en wordt het gebouw duurzamer gemaakt. Daarnaast wordt een noodstroomaggregaat aangeschaft om het systeem beter bestand te maken tegen storingen.

Nieuwbouw Oude-Tonge

Daarnaast is er groen licht gegeven voor de nieuwbouw van twee werven. De Klomp, gelegen in Vierpolders op Voorne-Putten en Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee zullen nieuwe, duurzame werkplekken bieden voor het waterschap. De huidige gebouwen voldoen niet meer aan de eisen op het gebied van veiligheid en wetgeving. De nieuwe werven zullen zorgen voor efficiënter beheer van materieel en een veilige werkomgeving voor medewerkers. De kosten voor de nieuwbouw bedragen € 24 miljoen.

Besluiten en Amendementen

Verder werd tijdens de vergadering het Bestuurlijke afwegingskader Toekomst Waterketen Rotterdam unaniem aangenomen. Ook werd het amendement ‘Eerst meten, dan bijstellen’ aangenomen, waarin wordt gepleit voor een jaarlijkse evaluatie van de effecten van de gedragscode bij bagger- en onderhoudswerkzaamheden.

Voor een volledig overzicht van alle besluiten en aangenomen amendementen kan men terecht op het iBabs Publieksportaal.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel