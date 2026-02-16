 Luister radio: Stromen van Zegen of kijk live TV

Waterschap maakt miljoenen vrij voor verbetering gemaal Koert en nieuwe werven

Foto

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2026 nam Waterschap Hollandse Delta verschillende belangrijke besluiten. De vergadering ging onder andere over investeringen in de renovatie van gemaal Koert bij Middelharnis en de nieuwbouw van twee werven: De Klomp en Oude-Tonge.

Waterschap Hollandse Delta heeft besloten € 1,6 miljoen te investeren in de renovatie van gemaal Koert, dat een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding op Goeree-Overflakkee. Het gemaal, dat in 1984 werd gebouwd, zorgt voor de afvoer van regenwater en de aanvoer van water uit het Haringvliet. Met de renovatie worden verouderde onderdelen vervangen, de betrouwbaarheid vergroot en wordt het gebouw duurzamer gemaakt. Daarnaast wordt een noodstroomaggregaat aangeschaft om het systeem beter bestand te maken tegen storingen.

Nieuwbouw Oude-Tonge
Daarnaast is er groen licht gegeven voor de nieuwbouw van twee werven. De Klomp, gelegen in Vierpolders op Voorne-Putten en Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee zullen nieuwe, duurzame werkplekken bieden voor het waterschap. De huidige gebouwen voldoen niet meer aan de eisen op het gebied van veiligheid en wetgeving. De nieuwe werven zullen zorgen voor efficiënter beheer van materieel en een veilige werkomgeving voor medewerkers. De kosten voor de nieuwbouw bedragen € 24 miljoen.

Besluiten en Amendementen
Verder werd tijdens de vergadering het Bestuurlijke afwegingskader Toekomst Waterketen Rotterdam unaniem aangenomen. Ook werd het amendement ‘Eerst meten, dan bijstellen’ aangenomen, waarin wordt gepleit voor een jaarlijkse evaluatie van de effecten van de gedragscode bij bagger- en onderhoudswerkzaamheden.

Voor een volledig overzicht van alle besluiten en aangenomen amendementen kan men terecht op het iBabs Publieksportaal.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Maandag 16 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Traumahelikopter ingezet bij incident op industrieterrein
Foto
Politieke partijen willen financiële steun voor vrijwilligersorganisaties in armoedezorg
Foto
Zuid-Hollandse Eilanden tellen dak- en thuisloze mensen
Foto
Werkzaamheden aan vangrail bij Ouddorpse Haven
Foto
Gemeente zoekt architect voor gemeentehuis
Foto
Toneelclub De Klokkedieven: samenspel, timing en plezier op het podium
Foto
Liefde op de werkvloer: 'Elke dag is Valentijn bij ons'
Foto
Man aangehouden na mishandeling in woning
Foto
Hanen gedumpt op Goeree-Overflakkee: stichting spreekt van mishandeling
Foto
Feestelijke opening nieuw schoolgebouw CBS Albert Schweitzer