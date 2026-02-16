Politieke partijen willen financiële steun voor vrijwilligersorganisaties in armoedezorg

ChristenUnie, GOLV, SGP en PvdA hebben op woensdag 11 februari 2026 samen schriftelijke vragen gesteld over hulp bij armoede. De partijen willen weten of organisaties zoals Cherity Re-use en SUN Goeree-Overflakkee financiële steun kunnen krijgen. Deze organisaties helpen inwoners die moeite hebben om rond te komen, bijvoorbeeld met spullen of andere praktische hulp. Tegelijk zijn zij zelf grotendeels afhankelijk van donaties om hun werk te kunnen blijven doen.

De vier partijen vragen het college of het belang wordt gezien van deze informele hulp. Het gaat dan vooral om inwoners die zich om verschillende redenen niet melden bij de officiële loketten voor sociale hulp. Een aantal organisaties op Goeree-Overflakkee helpt hen met praktische dingen zoals eten, kleding en andere zaken die nodig zijn om maatschappelijk te functioneren. Ook helpen ze de weg te vinden naar de regelingen die er zijn bij de gemeente. “Deze organisaties hebben het soms zelf moeilijk door fluctuaties in hun donaties, met het risico dat zij moeten stoppen en de mensen waar het om gaat dan echt in de kou staan”, staat te lezen in de brief. De partijen willen weten of het college in gesprek is met de bedoelde partijen en of er een goed beeld is van het aantal mensen dat gebruikmaakt van deze informele hulp.

Lokale regelingen

Aanleiding voor de brief zijn cijfers van het CBS waarin een lichte stijging van mensen in armoede te zien is. Ook wordt gesignaleerd dat in Nederland 1,1 miljoen mensen net boven de armoedegrens leven. Er is een ingewikkeld sociaal zekerheidsstelsel, aangevuld met lokale regelingen, maar de juiste weg hierin vinden is voor veel mensen lastig. Er kan schaamte zijn, wantrouwen of een gebrek aan kennis over de mogelijkheden. “Kerkelijke organisaties, Lachai Roï, SUN GO, Cherity Re-use en anderen slaan de brug tussen onze inwoners in de knel en de regelingen die er binnen de gemeente zijn”, geven de briefschrijvers aan.

De partijen willen dat er beleid komt om deze vorm van hulp op het eiland te behouden. Zij denken bijvoorbeeld aan tijdelijke ondersteuning wanneer donaties teruglopen, zodat organisaties hun werk kunnen blijven doen. De partijen stellen voor om samen met de betrokken organisaties te onderzoeken hoe dit kan worden ingevuld.

Samenwerking

Cherity Re-use is in ieder geval blij met de mogelijke financiële steun. "In de praktijk zien we dat onze aanpak werkt. Wekelijks worden inwoners via de gemeente naar ons doorgestuurd, omdat we als één van de grootste voorliggende voorzieningen op Goeree-Overflakkee snel en laagdrempelig praktische hulp kunnen bieden. We kunnen in veel basisbehoeften voorzien, en als iets buiten onze mogelijkheden ligt, weten we de juiste lijnen met partners zoals SUN GO en andere organisaties te vinden. Juist die samenwerking zorgt ervoor dat mensen niet tussen wal en schip vallen", geeft Cherron Oostendorp aan.

Ook SUN Go hoopt op een positieve uitkomst. "Het bestuur van SUN GO steunt deze mogelijkheid tot ondersteuning van harte. Alhoewel SUN GO dankbaar is dat de gemeente tot en met 2026 de uitvoeringskosten dekt, is nu niet bekend hoe dit voor de jaren erna geregeld wordt. De stichting kent al een zeer grote uitdaging om het giftenbudget bij elkaar te brengen. Het lukt in ieder geval nog redelijk als de uitvoeringskosten gedekt zijn, maar zo niet, dan zullen andere donateurs ook snel afhaken", vertelt Menno Domburg van de organisatie. Ook geeft hij aandacht aan de positie van Cherity. "Omdat wij vaak doorverwijzen naar Cherity Re-use weten we dat die organisatie het zeer moeilijk heeft om financieel rond te komen, juist omdat er niet voldoende dekking is voor de uitvoeringskosten. Cherity heeft die nood ook duidelijk gemaakt op zoek naar fondsen. Dus eigenlijk zeggen we: onderzoek is niet nodig, het is duidelijk dat de organisaties ondersteuning nodig hebben. Dus ondersteun effectieve hulp die snel geboden wordt aan mensen in de samenleving die dat het hardste nodig hebben."

De beantwoording van de gestelde vragen wordt verwacht op dinsdag 10 maart 2026.

Door Internetredactie Omroep Archipel