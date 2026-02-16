Zuid-Hollandse Eilanden tellen dak- en thuisloze mensen

Op 12 mei 2026 brengen gemeenten en organisaties op de Zuid-Hollandse Eilanden in kaart hoeveel mensen er in de regio geen vaste woonplek hebben. De telling maakt deel uit van de landelijke ETHOS-telling en wordt uitgevoerd in Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee. Doel is om beter zicht te krijgen op de omvang en vormen van dak- en thuisloosheid, zodat gemeenten hun beleid hier beter op kunnen afstemmen.

Bij de telling worden mensen meegeteld die geen eigen of vaste woonplek hebben. Het gaat niet alleen om mensen die op straat slapen, maar ook om mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto slapen, op een camping wonen of in een vakantiehuisje. De telling gebeurt anoniem.

Telorganisaties

Gemeenten werken hiervoor samen met onder meer zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, wijkteams, kerken en vrijwilligersorganisaties. Deze zogeheten telorganisaties vullen op de teldag een vragenlijst in over de mensen zonder vaste woonplek die zij kennen. De gegevens worden verzameld en verwerkt door Hogeschool Utrecht en worden alleen op regionaal niveau gedeeld.

De ETHOS-telling in de regio is op 9 februari 2026 officieel gestart met een bijeenkomst voor de betrokken organisaties. Daar werd uitleg gegeven over het doel en de werkwijze van de telling. Ook werd stilgestaan bij het belang van het zichtbaar maken van mensen die nu vaak buiten beeld blijven.

Verborgen dakloosheid

Volgens de betrokken gemeenten gaat dak- en thuisloosheid verder dan alleen mensen die op straat leven. Door ook tijdelijke en verborgen vormen van wonen mee te nemen, hopen zij een vollediger beeld te krijgen van de situatie in de regio. De uitkomsten moeten helpen om ondersteuning beter en eerder in te zetten.

Aanmelden

Inwoners en organisaties die mensen zonder vaste woonplek kennen, kunnen zich aanmelden om mee te tellen. Daarmee hopen de gemeenten een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van dak- en thuisloosheid op de Zuid-Hollandse Eilanden.

