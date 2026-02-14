Gemeente zoekt architect voor gemeentehuis

Gemeente Goeree-Overflakkee is begonnen met de zoektocht naar een architect voor het nieuwe gemeentehuis. Dit gebeurt door een Europese aanbesteding voor een multidisciplinair team. De aanbesteding staat sinds woensdag 11 februari 2026 op het speciale platform TenderNed.

In de documenten op TenderNed staat onder andere aan welke voorwaarden de architect moet voldoen. In de bijlage is verder te lezen dat straks instanties als de Molenstichting, Museum Zuidwester en het Genealogisch Centrum zich ook zullen vestigen in het nieuwe gemeentehuis. De sluitingsdatum voor de inschrijving ligt op dinsdag 24 maart 2026.

Naast deze aanbesteding lopen er op dit moment nog andere activiteiten. Zo is er de uitvoering van een stikstofonderzoek en de voorbereiding voor een RO-procedure.

Bij de gemeentelijke fusie in 2013 is een tweedehands noodgebouw bij het oude gemeentehuis van Middelharnis geplaatst. De bedoeling was om dit binnen tien jaar te vervangen, maar inmiddels staat het er al drie jaar langer. Volgens de gemeente zijn hierdoor problemen ontstaan, zoals lekkages. Ook zijn de onderhouds- en energiekosten hoog. De planning is dat het nieuwe gebouw in 2031 in gebruik wordt genomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel