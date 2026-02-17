Leerlingen van CSG Prins Maurits discussiëren in het provinciehuis over vrijheid

Op maandag 9 februari 2026 opende het provinciehuis van Zuid-Holland haar deuren voor ongeveer 150 scholieren uit de provincie. Het was de eerste editie van het jongerenevent ‘Stemmen van Morgen’, georganiseerd door de trainees van de provincie. De scholieren gingen aan de slag met het thema ‘vrijheid’, onder begeleiding van dagvoorzitter Kimberley Snijders. Leerlingen van het CSG Prins Maurits uit Middelharnis waren aanwezig bij het evenement.

De dag begon met een welkomstwoord door de commissaris van de Koning, Wouter Kolff, die het belangrijk vond dat jongeren samenkwamen om met elkaar na te denken over wat vrijheid voor hen betekent. "In een tijd waarin de democratie onder druk staat, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Dit geldt voor ons allemaal, maar misschien nog wel sterker voor de ‘Stemmen van Morgen’," aldus Kolff. “Jullie vrijheid begint waar jullie je stem laten horen.”

Drugssmokkel

Na de opening vertelde Joseph Oubelkas zijn indrukwekkende verhaal. Op 24-jarige leeftijd werd hij onterecht veroordeeld voor drugssmokkel en kreeg hij een celstraf van tien jaar in Marokko. Hij schreef hierover het boek ‘400 brieven van mijn moeder’. Zijn verhaal ging niet alleen over zijn onschuld, maar ook over doorzettingsvermogen, het omgaan met tegenslag en de waarde van keuzevrijheid. Het ochtenddeel werd afgesloten met een interactief stellingenspel, waarin de jongeren de kans kregen om elkaar en de sprekers beter te leren kennen.

In de middag volgden verschillende workshops over diverse aspecten van vrijheid, zoals media, oorlog, jezelf kunnen zijn en de democratie. De workshops werden verzorgd door partnerorganisaties zoals Diversion, Hizzou, PlanHuijs, Terra Nova en het Nederlands Veteranen Instituut. Veel jongeren benadrukten het belang van persoonlijke vrijheid. Een van de jongeren zei: "Niemand anders kan mij vertellen wie ik moet zijn."

Mening van de jongeren

De dag werd afgesloten met een gesprek tussen Kimberley Snijders en gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen, die verantwoordelijk is voor jongerenparticipatie. De jongeren lieten tijdens de workshops boodschappen achter over de waarde van vrijheid. Aan het einde werd een aftermovie gepresenteerd aan de commissaris, waarin de hoogtepunten van de dag werden samengevat.

Door Internetredactie Omroep Archipel