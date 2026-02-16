 Luister radio: Stromen van Zegen of kijk live TV

Werkzaamheden aan vangrail bij Ouddorpse Haven

Foto

Op maandag 23 februari 2026 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de vangrail bij de Ouddorpse Haven. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:00 uur en bestaan uit het vervangen van de bestaande vangrail.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg bij de haven afgesloten. De haven blijft wel toegankelijk voor voetgangers. Parkeren is mogelijk in de berm langs de weg. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Ook nood- en hulpdiensten zijn vooraf geïnformeerd en kunnen bij spoedgevallen doorgang krijgen door het werkvak.

Omwonenden en bezoekers kunnen hinder ondervinden, onder meer op het gebied van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en geluidsoverlast. Bij vragen over deze werkzaamheden, kan contact opgenomen worden via de Bouwapp.

Maandag 16 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

