RGO-leerling Nikki van Kampen wint Europese vertaalwedstrijd

Nikki van Kampen, leerling van het RGO College in Middelharnis, heeft de Juvenes Translatores-wedstrijd 2025/2026 gewonnen, een jaarlijkse vertaalwedstrijd voor Europese scholieren van 17 jaar. De wedstrijd werd op 12 februari 2026 gehouden op 716 scholen in de Europese Unie, met in totaal 3004 deelnemers. Tussen 10:00 en 12:00 uur vertaalden de leerlingen teksten tussen verschillende Europese talen. Nikki werd uit alle inzendingen in Nederland gekozen als de beste vertaler.

De vertaling van Nikki werd door de Europese Commissie beoordeeld als de meest accurate, vloeiende en creatieve van alle inzendingen uit Nederland. De prijsuitreiking vindt eind maart plaats in Brussel, waar Nikki de andere nationale winnaars zal ontmoeten en een kijkje zal nemen bij het Directorate-General for Translation van de Europese Commissie.

Mariska Rufi, docent Engels en coördinator internationalisering bij het RGO College, is trots op Nikki's prestatie. "Ieder jaar mogen twee tot vijf leerlingen van onze school meedoen aan de wedstrijd. Dit jaar waren dat Nikki van Kampen, Lumi van Gent en Malda Ghadri. Het is geweldig dat Nikki heeft gewonnen en Lumi zelfs een eervolle vermelding kreeg van de jury. We zijn enorm trots op deze prestatie van onze leerlingen."

Door Internetredactie Omroep Archipel