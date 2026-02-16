Traumahelikopter ingezet bij incident op industrieterrein

Maandagochtend 16 februari 2026 zijn de hulpdiensten rond 11:30 uur gealarmeerd voor een medische noodsituatie aan de Huygens op het industrieterrein van Middelharnis.

Volgens een woordvoerder van de politie lag er een persoon gewond op de openbare weg naast een vrachtwagen. Een aantal medewerkers van een aangrenzend transportbedrijf is het slachtoffer te hulp geschoten en bij hem gebleven tot de hulpdiensten er waren.

Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog onduidelijk. Omdat mogelijk sprake is van een werk gerelateerd incident, is de Arbeidsinspectie in kennis gesteld. Dat is een gebruikelijke procedure. Zij zullen een onderzoek instellen naar de toedracht.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door de hulpdiensten en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, onder begeleiding van een trauma-arts.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel