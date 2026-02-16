 Luister radio: Stromen van Zegen of kijk live TV

Traumahelikopter ingezet bij incident op industrieterrein

Foto behorende bij Traumahelikopter ingezet bij incident op industrieterrein
Foto behorende bij Traumahelikopter ingezet bij incident op industrieterrein
Foto behorende bij Traumahelikopter ingezet bij incident op industrieterrein

Maandagochtend 16 februari 2026 zijn de hulpdiensten rond 11:30 uur gealarmeerd voor een medische noodsituatie aan de Huygens op het industrieterrein van Middelharnis.

Volgens een woordvoerder van de politie lag er een persoon gewond op de openbare weg naast een vrachtwagen. Een aantal medewerkers van een aangrenzend transportbedrijf is het slachtoffer te hulp geschoten en bij hem gebleven tot de hulpdiensten er waren.

Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog onduidelijk. Omdat mogelijk sprake is van een werk gerelateerd incident, is de Arbeidsinspectie in kennis gesteld. Dat is een gebruikelijke procedure. Zij zullen een onderzoek instellen naar de toedracht.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door de hulpdiensten en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, onder begeleiding van een trauma-arts.

Maandag 16 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

