Auto te water, bestuurder naar ziekenhuis

Op dinsdagmorgen 24 mei 2022 is op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk een eenzijdig ongeval gebeurd. De hulpdiensten rukten omstreeks 06:40 uur uit voor dit ongeval. Door nog onbekende oorzaak was de bestuurder van een personenauto van de weg geraakt. Het voertuig raakte een boom en belandde onderaan de dijk in een sloot.

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren schoten direct te hulp en belden 112. Een speciaal team van de brandweer heeft voor de zekerheid een zoekslag gemaakt in de sloot om uit te sluiten dat iemand zich in de sloot bevond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.