Een gesprek met Jaap Willem Eijkenduijn

Voormalig wethouder Jaap Willem Eijkenduijn belandde in januari 2025 in een burn-out. In mei besloot hij ontslag te nemen. Ondanks zijn herstel zag hij geen toekomst meer in zijn functie. Zijn taken werden tijdelijk waargenomen door Petra ’t Hoen, die door de PvdA was voorgedragen en in juni officieel als nieuwe wethouder werd beëdigd. Eijkenduijn vertrok daarna met een gerust hart met zijn camper op vakantie. Tijdens een ongedwongen wandeling langs de haven van Battenoord vertelde hij hoe hij merkte dat lichaam en geest langzaam opbrandden — en hoe hij met die realiteit leerde omgaan.

Door Ron Broekhart

Een leven na het wethouderschap

Als wethouder beheerde Eijkenduijn onder meer de portefeuilles Financiën en Kunst en Cultuur. Zijn toewijding had echter een keerzijde. “Ik kon geen nee zeggen op alle aanvragen en dat deed mij uiteindelijk de das om,” vertelt hij. “Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik kwam tot de conclusie dat er ook een leven is na het wethouderschap.”

Burgemeester Ada Grooteboer-Dubbelman bedankte hem, ook namens het college, voor zijn tomeloze inzet, enthousiasme en positiviteit. “Dat sierde hem,” aldus de burgemeester.

