Jongerenfilm op bekende locaties op het eiland

Bekende plekken op het eiland zijn eind juli/ begint augustus 2025 even filmlocatie geweest. De jongeren en medewerkers van Stichting ZIJN hebben een film gedraaid bij Fort Prins Frederik, op D’n Diek, in het Streekmuseum, bij kringloopwinkel Goed voor Goed in Sommelsdijk en bij het Jongeren Activiteiten Centrum.

Door Linda van der Klooster

“Wij hebben budget gekregen om kunst en cultuur op poten te zetten, activiteiten organiseren voor jongeren in hun vrije tijd”, legt jongerenwerker Simon Aantjes uit. “We hebben er heel bewust voor gekozen om daar verschillende kunstdisciplines voor te hanteren. Dus beeldend, schilderen en film en video hoort daar ook bij.”

De jongeren zijn erg enthousiast over het project. “Dit is bij uitstek de activiteit waarin jongeren zelf eigenlijk met het initiatief zijn gekomen. En dat is wel uniek, want andere activiteiten hebben wij zelf aangeboden. Een paar meiden wilden echt heel graag een film maken en kwamen ook met een aantal ideeën voor een verhaal. Sinds januari zijn we dat al gaan uitwerken.”

Tijdreizen

De jongerenwerker probeerde het, naast leuk, ook leerzaam te krijgen. “Ik heb meegekeken naar het verhaal en de betekenis. “De film gaat over tijdreizen en over macht. Hoe ga je met macht om? En wat mag je dat kosten? En parallel daaraan gaat het ook over een meisje dat haar vader zoekt. Als je zou kunnen tijdreizen, wat doe je dan? Hoe zet je dat in? Een dochter die haar vader mist. Ja, daar zou je best veel moeite voor doen. Maar hoeveel moeite zou je daarvoor doen? En wat zijn de mogelijke gevolgen? Daar kun je over fantaseren en over nadenken.”

De jongeren kwamen tijdens het filmen ook op locaties als Fort Prins Frederik en het Streekmuseum. “Je verbindt ze ook aan cultuur. Op wat voor eiland leef je eigenlijk? Wat is er om je heen te zien? Bij het fort maakten zij zelf al opmerkingen als ‘Dat ziet er gaaf uit’, dus ze vonden het zelf wel heel tof om daar te zijn. Dus dat is wel leuk dat ze daar kennis mee maken. Dus de cultuur en historie verbind je aan de jeugd die over het algemeen vaak op smartphones de tijd doorbrengt. En dat is, denk ik, ook wel heel goed. Dat ze iets meer om zich heen gaan kijken.”

Ook het proces van het film maken was leerzaam. “Je geeft instructies in het spel en daarmee leren jongeren ook zichzelf te uiten. Dus expressief worden ze ook getraind.”

Geschiedenis

“Wij als bestuur van Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk vinden het altijd heel fijn en tof om mee te werken aan lokale initiatieven zoals deze jongerenfilm”, zegt Bertrand van den Boogert. “Als mensen bezig zijn met geschiedenis, dan zijn wij als museumbestuur graag van de partij.”

Ook de mensen van Goed voor Goed vinden het mooi om op deze manier initiatieven en ideeën te steunen, vertelt Niek Verkerk. “Zeker als het voor jongeren is. Het is wel even gek om ineens een filmcrew over de vloer te hebben. Je moet mensen even inlichten van: ze komen filmen. En op eens zijn ze er dan. Maar het gaat ook weer heel makkelijk. Ze doen hun eigen dingen, ze zijn gewoon bezig.”

De film gaat in november 2025 in première, tijdens een voorstelling in het Diekhuus, waar ook het resultaat van andere culturele activiteiten van het jongerenwerk te zien zullen zijn.

