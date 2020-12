Auto tegen boom, bestuurder zwaargewond

Op de Oudelandsedijk tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge is donderdagavond 3 december 2020 een ongeval gebeurd. Een persoon reed met zijn auto tegen een boom aan en raakte bekneld. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen voor de 46-jarige man uit Nieuwe-Tonge.

Het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse voor specialistische hulp aan het slachtoffer. De brandweer heeft gezocht naar mogelijke andere inzittenden van de auto maar troffen deze niet aan in de nabije omgeving. Bij de zoektocht is ook de drone van de brandweer ingezet. Het slachtoffer was in eerste instantie aanspreekbaar en is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

In de loop van vrijdag 4 december kwam het bericht dat het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden.